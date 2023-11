Bertaruh Cuan dari Kokok Saham Unggas CPIN, JPFA & MAIN

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten unggas seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) menorehkan kinerja bervariasi pada periode 9 bulan 2023. Kinerja emiten unggas pun tak lepas dari gejolak harga pakan ternak.

Mengacu data Bloomberg per Jumat, (3/11/2023), harga jagung turun terkoreksi 0,43% menyentuh US$468 per bushel. Sedangkan harga bungkil kedelai (soybean meal) turun 0,16% ke level US$425,6 per ton. Harga bahan baku pakan ternak pun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun berjalan.