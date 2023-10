Bisnis.com, JAKARTA - Berlanjutnya kenaikan signifikan harga saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) hingga PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) kembali jadi durian runtuh bagi taipan Prajogo Pengestu.

Kalkulasi Bloomberg Billionaire Index, per akhir pekan lalu mengestimasi posisi terkini kekayaan Prajogo ada di level US$15,8 miliar. Dengan asumsi kurs Rp15.910 per US$, nominal tersebut setara Rp251,37 triliun.