Bisnis.com, JAKARTA — Dua firma investasi teratas dunia, BlackRock Inc. dan The Vanguard Inc. memilih arah yang berbeda di saham emiten unggas PT Charoen Pokphand Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA).

Sikap BlackRock dan Vanguard yang berlainan haluan itu belakangan juga tampak di saham-saham sektor lain, seperti batu bara dan migas.