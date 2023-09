Bisnis.com, JAKARTA — Tak hanya di saham batu bara, BlackRock Inc. juga melawan arus The Vanguard Group Inc. di saham emiten distributor olahan minyak bumi PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA).

Firma investasi terbesar kedua di dunia The Vanguard Group Inc. belakangan rajin memborong saham-saham sektor energi Indonesia, termasuk emiten trah Adikoesoemo AKR Corporindo.