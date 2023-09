Bisnis.com, JAKARTA — Dua firma investasi teratas dunia BlackRock Inc. dan TheVanguard Group Inc. memiliki resep yang berlawanan dalam investasinya di saham-saham batu bara Indonesia.

Di saham-saham batu bara seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM), BlackRock dan Vanguard tampak berlainan sikap, paling tidak sepanjang kuartal teranyar.