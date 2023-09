Layar Terkembang buat Cinema XXI (CNMA) dan Benny Suherman

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pada kunjungan selanjutnya ke Cinema XXI, ketahuilah bahwa kocek yang Anda rogoh ikut menopang pundi-pundi kekayaan Benny Suherman, sosok terkuat di balik PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMA) yang belum lama ini melantai di bursa.

Initial Public Offering (IPO) CNMA pada Agustus lalu mengantarkan Benny Suherman masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes. Forbes Real Time Billionaires, Jumat (15/9/2023) mencatatkan kekayaan Benny kini bernilai US$1 miliar. Dia menempati posisi ke-25 dalam daftar orang terkaya Indonesia, setelah sebelumnya namanya tidak terdaftar sama sekali.

Benny hanya terpaut satu peringkat di bawah generasi kedua pendiri Grup Astra, Edwin Soeryadjaya yang juga mengantongi US$1 miliar. Benny menggenggam 54 persen saham CNMA melalui PT Harkatjaya Bumi Persada.

Dari lantai bursa, CNMA ditutup stagnan di level Rp274 pada Jumat (15/9/2023). Dalam satu bulan terakhir, tercatat koreksi 7,43 persen, meski dalam sepekan terakhir terpantau return positif 0,74 persen dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp22,84 triliun.

Kekayaan Benny Suherman berpeluang terus menanjak sepanjang tahun ini seiring prospek CNMA. Analis JP Morgan Henry Wibowo dkk memberi rating overweight untuk saham CNMA dengan target harga hingga Desember 2024 Rp390.

Perseroan melaporkan kinerja yang moncer sepanjang paruh pertama tahun ini. Pada periode Januari-Juni 2023, CNMA mengantongi pendapatan sebesar Rp2,4 triliun atau tumbuh 22 persen year-on-year (yoy) dari periode yang sama 2022 Rp2 triliun.

Tiket bioskop berkontribusi 60,2 persen dari keseluruhan pendapatan perusahaan, menyusul kemudian makanan minuman 35,6 persen, iklim 1,6 persen, dan digital platform 2,2 persen.

Selain itu, Cinema XXI juga mengalami kenaikan jumlah penonton dari 30,1 juta pada semester I/2022 menjadi 36,9 juta pada paruh pertama 2023. Sedangkan kinerja bottom line tercatat sebesar Rp215,1 miliar sepanjang semester I/2023.

Henry Wibowo dkk dalam dokumen riset terbarunya meramalkan kuartal III/2023 yang melemah sebelum kembali menguat pada kuartal terakhir tahun ini.

"Pengecekan channel kami pada kuartal III/2023 menunjukkan bahwa [film] Barbie dan Oppenheimer, yang keduanya menjadi hit secara global, tidak berperforma begitu baik di Indonesia," ujar para analis dikutip Jumat (15/9/2023).

Sebaliknya, sejumlah hit sinema dalam negeri justru secara mengejutkan menjadi pendorong jumlah penonton, antara lain Suzanna: Malam Jumat Kliwon dan Ketika Berhenti Di Sini.

Para analis juga memproyeksikan jika CNMA dapat mencapai 21 juta penonton pada kuartal III/2023 dan 25 juta lainnya pada kuartal pamungkas tahun ini, proyeksi 83 juta penonton sepanjang tahun ini akan tercapai.

Peluang pertumbuhan datang dari langkah ekspansi perseroan. Sepanjang 6 bulan pertama 2023, CNMA membuka 7 bioskop di luar Jakarta, antara lain di Trans Icon Mall Surabaya, The Park Semarang, Margo City Depok, Uptown Mall BSB City Semarang. Lampung Citi Mall, Citimall Cianjur, dan Pekanbaru XChange Riau.

"Ekspansi di luar Jakarta mendukung tujuan perseroan untuk berkembang di kota-kota tier dua dan tiga, untuk menangkap tumbuhnya kelas menengah baru di Indonesia dengan penetrasi layar yang masih rendah," ujar mereka.

CEO CNMA Hans Gunadi, yang tidak lain adalah menantu Benny Suherman, dalam keterangannya beberapa waktu lalu menyatakan bahwa manajemen menargetkan 80 layar baru pada 2023 dan 104 lainnya pada 2024. Sedangkan per semester I/2023, CNMA memiliki 1.239 layar di 230 lokasi dan 56 kota secara nasional.

Sepanjang tahun ini, analis memproyeksikan CNMA mengantongi pendapatan Rp5,57 triliun dengan laba bersih Rp620,07 miliar.



Jejak Panjang Benny Suherman, Subentra, dan Cinema XXI

Di kancah konglomerat dan lingkar kekuasaan di Indonesia, Benny Suherman bukanlah nama baru. Dia adalah salah satu konglomerat Orde Baru yang masih berjaya hingga kini.

Cinema XXI dulunya beroperasi di bawah PT Subentra Nusantara, yang didirikan Benny bersama Sudwikatmono, sepupu Soeharto, pada 1987.

Dinukil dari buku Indonesian Cinema After the New Order (Thomas Barker, 2019) nama Subentra sendiri diambil merupakan akronim dari Sudwikatmono dan Benny Suherman Putra.

Tak hanya mengelola bisnis layar lebar, Subentra juga masuk ke bisnis perbankan melalui Bank Subentra. Sementara itu, dua perusahaan rekanan PT Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa Esthetika Film didirikan pada 1985 untuk memfasilitasi kegiatan impor dan distribusi.

Camila Internusa Film, saat itu dioperasikan oleh Harris Lasmana. Sedangkan ketiga perusahaan, termasuk Subentra sebagian dimiliki oleh militer kala itu.

Selain Cinema XXI, gurita bisnis Sudwikatmono di bisnis film juga termasuk Indika Entertainment. Kelak pada 1990, Sudwikatmono berkongsi dengan Henry Pribadi, juga bagian dari Grup Salim, mendirikan stasiun televisi SCTV dengan kepemilikan 20-80.

Pada 1960-an hingga 1970-an, selagi mengomandoi bisnis tepung Bogasari Flour Mills, Sudwikatmono memproduksi dua film pertamanya melalui PT Sugar Indah Company, yakni Ranjang Pengantin (Teguh Karya, 1974) dan Kawin Lari (Teguh Karya, 1974.

Keduanya berkolaborasi dengan Mandarin Film Consortium, yang mengucurkan modal sebagai bagian dari mandat substitusi impornya.

Di sekitar waktu itulah dia bertemu dengan Bambang Sutrisno dan Benny Suherman Putra, kakak-beradik berjuluk Tan Brothers dengan nama lahir masing-masing Tan Shui Ying dan Tan Shui Liong.

Ketiganya kemudian memproduksi beberapa film yang menjadi hit, termasuk sejumlah judul besutan Teguh Karya, Perkawinan dalam Semusim (1976) dan Badai Pasti Berlalu (1977).

Singkat cerita, pada 1999 ketika badai krisis moneter sedang kencang menerpa, Sudwikatmono melepaskan kepemilikan jaringan bioskop 21 kepada Benny Suherman dan Harris Lesmana.

Harris Lesmana kini menggenggam 13,5 persen saham CNMA melalui PT Adi Pratama Nusantara, Sedangkan sisa 22,5 persen saham CNMA dimiliki Salween Investment Private Limited.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

