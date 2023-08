Ketika BlackRock, Vanguard Cs Terjegal di China

Pemerintah AS mengencangkan pengawasan atas investasi di China oleh firma investasi terbesar dunia, termasuk BlackRock dan Vanguard.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah firma investasi terbesar dunia termasuk BlackRock Inc. dan The Vanguard Group bersiap untuk menghadapi pengawasan yang lebih ketat atas investasinya di China, terutama terkait dengan ancaman terhadap keamanan nasional AS.

Dana kelolaan BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments, dan DWS Group merupakan di antara yang sedang diselidiki oleh Kongres AS. Menurut data yang dikumpulkan Bloomberg, lebih dari 2.000 reksa sana AS mencakup dana sebesar US$294 miliar yang diinvestasikan di seluruh pasar saham dan obligasi China.