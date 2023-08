Pemilik Juventus Gocek Saham Philips

Bisnis.com, JAKARTA – Kejutan besar baru saja diumumkan Exor NV, perusahaan investasi milik Keluarga Agnelli, pada Senin (14/8/2023). Entitas yang juga berstatus pengendali klub Italia Juventus FC itu melakukan belanja besar untuk berinvestasi di saham Philips, perusahaan teknologi dan kesehatan asal Belanda.

John Elkann, CEO Exor, melaporkan bahwa mereka telah merampungkan pembelian 15 persen kepemilikan atas Philips lewat transaksi pasar reguler di Bursa New York. Philips memang mencatatkan sahamnya di dua bursa (dual listing), yakni Euronext Amsterdam dan Bursa New York AS.