Aktivisme Mochtar Riady & Perkenalannya dengan Das Kapital

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa tahun lalu, bankir veteran dan pendiri Lippo Mochtar Riady sempat membocorkan dua literatur yang menginspirasinya dalam menulis gagasan-gagasan untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Mochtar, seperti banyak dikenal, memang aktif mengkampanyekan pemikiran dalam berbagai bidang, bahkan setelah dirinya pensiun dari ingar bingar bisnis.

Inspirasi pertama yang disebut Mochtar penting adalah The Wealth of The Nations (1776) karya Adam Smith, yang mengupas konsep ekonomi pasar bebas dan peran persaingan alami dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian, yang kedua dan cukup mempengaruhi Mochtar adalah buku mahakarya Karl Marx, Das Kapital (1867).