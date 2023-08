Napas Batu Bara Masih Tertopang Industri Baja China

Bisnis.com, JAKARTA – Potensi terjaganya konsumsi batu bara di pasar global muncul dari China. Sejumlah perusahaan besi dan baja di negara tersebut masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi mereka.

Hal itu setidaknya terbukti dari laporan terbaru Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (1/8/2023), CREA menyebutkan bahwa sejumlah produsen besi dan baja di China telah mendapatkan izin dari otoritas terkait untuk berinvestasi di pembuatan pabrik baru yang berbasis batu bara.