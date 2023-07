Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak memiliki pandangan yang berbeda dalam meramal nasib harga minyak mentah dunia ke depan.

Pekan ini atau tepatnya pada sesi Selasa (25/7/2023), harga minyak naik ke level tertinggi dalam 3 bulan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September menguat 90 sen menjadi ditutup pada 83,64 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak Brent sebelumnya sempat mencapai 83,87 dolar AS, level tertinggi sejak 19 April.