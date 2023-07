Taruhan Besar Grup Triputra (ASSA) Merombak AnterAja

Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) masih menjadi andalan para analis untuk sektor transportasi dan logistik berkat tren menguat sepanjang 2023. Emiten Grup Triputra ini tengah berupaya merombak model bisnis layanan kurir AnterAja demi mengejar profit tahun ini.

Saham ASSA melambung 68,18 persen secara year-to-date (ytd) ke level Rp1.295 per 12 Juli 2023, dari posisi 2 Januari 2023 di level Rp770 per saham. Kapitalisasi pasarnya tembus Rp4,62 triliun dengan price to earing ratio (PER) 22,28.

Saham ASSA bergerak dengan tren naik (uptrend) dengan harga tertinggi di level Rp1.420 pada Juni 2023, sedangkan harga terendah di level Rp680 per saham pada Januari 2023.