Bisnis.com, JAKARTA — Salah seorang investor ritel emiten kontraktor pertambangan PT Delta Dunia Makmur Tbk. diam-diam berpotensi menikmati cuan belasan miliar dari kepemilikan saham DOID.

Delta Dunia Makmur dijadwalkan melakukan pembayaran dividen untuk tahun buku 2022 pada Jumat (7/7/2023).

DOID telah menetapkan kurs final dividen 2023 senilai Rp14.994 per dolar Amerika Serikat (AS). Alhasil, para pemegang saham yang berhak akan mendapatkan jatah Rp4 per lembar.