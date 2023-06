Dapat Angin Segar, BlackRock, Vanguard, dkk Getol Borong Saham Properti

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kakap asing seperti BlackRock Inc., The Vanguard Group Inc. dkk getol memborong saham-saham properti di tengah sentimen endemi Covid-19 di Indonesia dan indikasi meredanya tren kenaikan suku bunga acuan.

Indeks IDX Properties & Real Estat terpantau menguat 2,71 persen sepanjang tahun berjalan 2023, meski sepanjang perdagangan Kamis (22/6/2023) terjadi koreksi 0,42 persen ke level Rp730.

Tren suku bunga tinggi memang diperkirakan akan berdampak pada penyesuaian suku bunga KPR. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan biaya pinjaman untuk pengembang properti dan menciptakan prospek pra penjualan yang lebih menantang pada paruh kedua tahun ini.