Cuan Vanguard, BlackRock, dkk dari Dividen Antam (ANTM)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemodal jumbo emiten tambang PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) alias Antam, bakal mendulang cuan tebal dari pembagian dividen untuk tahun buku 2022.

Berdasarkan data Bloomberg Terminal, Kamis (15/6/2023), sejumlah pemodal kakap teratas di tubuh BUMN tambang itu selain PT Mineral Industri Indonesia (Persero) antara lain The Vanguard Group Inc., BlackRock Inc., PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Schroder Investment Manajemen Indonesia, Candriam Investors Group, dan Dimensional Advisors LP.

Adapun, mengenai kepastian pembagian dividen senilai Rp1,91 triliun telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kamis (15/6/2023).