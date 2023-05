Tuah Saham BCA (BBCA) ke Portofolio Afiliasi MUFG

Bisnis.com, JAKARTA – Selain berinvestasi sebagai pengendali PT Bank Danamon Tbk (BDMN), Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga menanam modal ke saham-saham perbankan lain di Indonesia. Dari lima emiten bank selain BDMN yang mereka jamah, porsi terbesar ada di PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) alias BCA, yang dikoleksi First Sentier Investors dan Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co Ltd.

Nama pertama, First Sentier, adalah perusahan manajemen aset yang berbasis di Sydney Australia. Di bawah bendera MUFG, perusahaan ini memiliki portofolio aset kelolaan US$146,2 miliar atau setara Rp2,18 kuadriliun (kurs Rp14.61 per US$) per akhir 2022.

Sedangkan nama kedua, MUFG Kokusai Asset Management, merupakan perusahaan trust provider dengan aset kelolaan lebih dari 23 triliun yen atau Rp2,45 kuadriliun per laporan kinerja akhir tahun lalu. Entitas ini menginvestasikan 44 persen dari aset under management (AUM) mereka dalam bentuk saham perusahaan terbuka, lebih besar dari investasi ke ETF (29 persen), surat utang terbuka (21 persen), atau private investment trust (6 persen).