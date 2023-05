Teori BlackRock Serap Saham GOTO Usai Masuk MSCI

Bisnis.com, JAKARTA – Ada gula ada semut adalah peribahasa yang akurat untuk menggambarkan nasib saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) saat pengumuman rebalancing indeks MSCI Asia Pasifik pekan ini. Gong yang sudah ditunggu-tunggu para investor global ini bikin saham pemilik Gojek dan Tokopedia mendadak jadi primadona.

Buktinya, dalam tiga hari terakhir, perdagangan saham GOTO di pasar reguler mencapai jumlah 4,1 juta – 6 juta lembar saham per hari. Sebagai pembanding, pada pekan lalu misalnya, frekuensi transaksi harian hanya mondar-mandir pada rentang 1,69 juta hingga maksimal 2,97 juta lembar.

Antusiasme investor juga bikin harga rata-rata kesepakatan jual beli saham GOTO pekan ini, yang ada pada label Rp113 per saham, lebih tinggi dari Rp104 per saham sepekan lalu. Terlepas dari adanya libur May Day yang bikin perdagangan pekan lalu lebih singkat, tak heran bila dalam kurun mingguan nilai perdagangan saham GOTO pun berlipat-lipat, dari Rp1 triliun jadi Rp3,1 triliun.