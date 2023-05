Makin Tajir, Ratusan Miliar Dividen Adaro (ADRO) Mengalir ke 3 Orang Terkaya Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan orang terkaya Indonesia diperkirakan menikmati setoran ratusan miliar dari agenda pembagian dividen PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) pada 2023.

Adaro Energy Indonesia akhirnya memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang berlangsung Kamis (11/5/2023).

Emiten berkode saham ADRO itu mendapatkan lampu hijau untuk pembagian dividen final sebesar US$500 juta atau setara Rp7,35 triliun (kurs Rp14.700 per dolar AS) atau sekitar Rp229,78 per lembar.