Warisan Idealisme Jack Bogle, Bapak Indeks & Pendiri Vanguard

Bisnis.com, JAKARTA – Pernahkah Anda merasa beruntung, atau menerima cuan berlimpah lantaran berinvestasi pada instrument reksa dana berbasis indeks saham? Bila jawabannya adalah ya, maka mungkin Anda perlu mengucapkan terima kasih pada John Clifton Bogle alias Jack Bogle.

Ketika Anda bertanya pada ChatGPT atau Bard, sudah pasti keduanya bakal bercerita panjang lebar bahwa Bogle adalah pendiri Vanguard, manajer aset terbesar kedua di dunia dengan aset kelolaan US$7,2 triliun per akhir tahun lalu. Dan itu memang betul. Lahir dan tumbuh di New Jersey, Bogle mendirikan Vanguard pada 1 Mei 1975 di sebuah kantor kecil yang terletak di Valley Forge, Pennsylvania, AS.

Sejak awal, Bogle mengkonstruksi Vanguard dengan cara lain daripada yang lain. Sebab secara struktur, saham Vanguard justru banyak dimiliki oleh fund yang—lucunya—juga merupakan portofolio kelolaan mereka sendiri.