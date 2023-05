Meneropong Aksi Sell in May di IHSG

Bisnis.com, JAKARTA — Mei baru masuk hari kedua, atau hari pertama untuk perdagangan di Bursa tetapi aksi jual sudah langsung bergemuruh dan memaksa indeks komposit turun 0,76 persen atau 52,41 poin ke 6.863.

Meski masih positif secara tahun berjalan 2023, namun koreksi pada perdagangan Selasa (2/5/2023) bikin indeks harga saham gabungan (IHSG) hanya naik 0,19 persen year to date (ytd).

Bayang-bayang ‘sell in May and go away’ mungkin datang tepat waktu. Apalagi fenomena sell in May ini bersamaan dengan rencana pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) 2-3 Mei 2023. Pada pertemuan itu bank sentral AS diprediksi bakal menaikkan suku bunga ke posisi 5,25 persen.