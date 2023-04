Raja Batu Bara Low Tuck Kwong Makin Tajir Rp62,5 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai kekayan Raja Batu Bara Indonesia, Low Tuck Kwong, justru melesat naik hingga Rp62,5 triliun di tengah anjloknya pergerakan harga emas hitam.

Pergerakan harga batu bara Newcastle dilaporkan oleh Bloomberg telah anjlok 52,95 persen year to date (ytd) hingga akhir perdagangan Kamis (27/4/2023). Tercatat, mahar emas hitam menyusut dari posisi US$404,15 per ton pada akhir 2022 ke posisi Rp190,15 per ton.

Sejalan dengan penurunan di pasar global, harga batu bara acuan (HBA) untuk kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal per kilogram GAR yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM juga turun 6,29 persen dari US$283,08 per ton menjadi US$265,26 per ton.