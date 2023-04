BlackRock & Vanguard Setia Menanti Sinyal Kuat Saham FREN

Bisnis.com, JAKARTA – Dua perusahaan manajemen aset terbesar di dunia BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc. diam-diam telah mengoleksi saham PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) sejak beberapa tahun silam dengan porsi kepemilikan yang terus bertambah.

Pergerakan harga saham FREN masih mencoba bangkit dari zona merah. Posisi Rp63 per lembar pada akhir sesi Selasa (4/4/2023) mencerminkan koreksi 4,55 persen year-to-date (ytd).

Dalam 5 tahun terakhir, laju saham FREN di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menyentuh level tertinggi Rp356 dan terendah Rp50. Sepanjang periode itu, investor asing pun tercatat masih mencetak net buy senilai Rp1,68 triliun.