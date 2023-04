Emas Jadi Buruan, Harganya Siap Mengukir Rekor Baru

Bisnis.com, JAKARTA — Emas adalah aset safe haven yang kerap diburu investor di tengah kondisi penuh ketidakpastian. Dan momentum untuk logam mulia ini tampaknya tengah datang saat ini.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (5/4/2023) pukul 14.22 WIB, harga emas di pasar spot naik 0,21 persen ke level US$2.024,67 per troy ounce atau level tertingginya dalam 13 bulan. Tingkat return secara year to date mencapai 10,99 persen. Sementara itu produk emas berjangka di Comex juga naik 0,21 persen ke level US$2.042,50 per ounce.

Adapun rekor tertinggi sepanjang masa untuk harga emas global terjadi pada Agustus 2020 yaitu di level US$2.063 per ounce.