Belanja BlackRock & Vanguard di Alfamart (AMRT) Jelang Putusan Dividen

Bisnis.com, JAKARTA — Menunggu putusan dividen emiten pemilik merek dagang Alfamart, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), dua perusahaan manajemen aset terbesar dunia, BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc. mengakumulasi kepemilikannya.

AMRT parkir di zona merah di level Rp2.800 pada akhir perdagangan Rabu (5/4/2023), dengan penyusutan 2,44 persen. Kendati demikian, sepanjang tahun berjalan atau year-to-date (ytd) emiten besutan taipan Djoko Susanto itu mencatatkan return positif 5,66 persen. Sepanjang kuartal I/2023, BlackRock dan Vanguard berada di jajaran investor jumbo asing yang terus mengakumulasi saham AMRT.

Menilik data Bloomberg, pada tiga bulan pertama tahun ini, BlackRock belanja 22,72 juta lembar saham AMRT. Akumulasi itu menjadikan saham Alfamart di kantong BlackRock bertambah dari 456,44 juta lembar pada akhir kuartal IV/2022 menjadi 479,16 juta lembar atau 1,15 persen.