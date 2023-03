Pilar Dinasti Sampoerna di Tangan Empat Penerus Generasi Keempat

Bisnis.com, JAKARTA — Ada pepatah tradisional China berbunyi fu bu guo san dai, yang berarti kekayaan sebuah keluarga tidak melampaui tiga generasi. Imperium bisnis Sampoerna, dengan demikian, menjadi satu dari sedikit bisnis keluarga yang berhasil lepas dari kutukan tiga generasi itu.

Ungkapan itu tak hanya ditemukan dalam pepatah China. Orang Amerika Serikat berkata "shirtsleeves to shirtsleeves in three generations". Di Inggris, pepatah serupa berbunyi "clogs to clogs in three generations".

Dalam dunia bisnis keluarga, angka tiga telah lama menjadi angka keramat. Tak hanya berdasar mitos, bermacam analisis berupaya digali oleh pakar manajemen, keuangan, dan ekonomi.