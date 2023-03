Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas kinerja reksa dana terpantau menurun sepanjang Februari 2023.

Menurut Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Eri Kusnadi, situasi pada Maret kemungkinan tidak banyak berubah, seiring ketidakpastian perekonomian global.

Ketidakpastian tersebut, salah satunya, tercermin dari data inflasi Amerika Serikat (AS) per Februari 2023. Proyeksi kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS, Federal Reserve alias The Fed juga berpengaruh.