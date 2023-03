Kalkulasi Jalan Terbaik Japfa (JPFA) Keluar dari Tekanan Margin

Bisnis.com, JAKARTA — Awan mendung tampaknya tak habis-habis menyapa perusahaan unggas, termasuk bagi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Lama berjibaku dengan harga tinggi komoditas bahan baku, harga ayam potong yang masih lesu menjadi tantangan terbaru saat ini.

Laporan Japfa dalam presentasi kinerja 2022 memperlihatkan bahwa harga day old chicken (DOC) dan ayam broiler selama kurun Maret—Desember 2022 berada di bawah Januari—Februari 2022. Harga rata-rata DOC sempat mendekati Rp5.000 per ekor, sementara harga ayam broiler stabil di bawah Rp20.000 per kilogram selama Agustus—Desember 2022.

“Harga broiler dan DOC anjlok pada kuartal II/2020 dan kuartal III/2021 karena permintaan yang lebih rendah akibat pembatasan selama pandemi. Dampak Covid-19 pada permintaan dan harga unggas berlanjut pada 2022,” tulis manajemen Japfa.