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Diam-diam BlackRock Serok Saham Bumi Resources Minerals (BRMS)
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Diam-diam BlackRock Serok Saham Bumi Resources Minerals (BRMS)

BlackRock terus menambah kepemilikan saham emiten pertambangan logam Grup Bakrie Bumi Resources Minerals (BRMS).
M. Nurhadi Pratomo &amp; Mutiara Nabila
M. Nurhadi Pratomo & Mutiara Nabila - Bisnis.com
20 Februari 2023 | 08:22 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Tren koreksi saham emiten pertambangan logam Grup Bakrie, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), tidak dilewatkan begitu saja oleh BlackRock Inc.

Harga saham BRMS parkir di level Rp172 pada akhir perdagangan Jumat (17/2/2023). Posisi itu mencerminkan koreksi 7,53 persen dalam 1 bulan terakhir.

Adapun, pergerakan harga saham BRMS masih mencetak return atau kenaikan 8,18 persen untuk periode berjalan 2023. Mahar per lembar perlahan mulai menanjak 1,18 persen dalam 5 hari terakhir.

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