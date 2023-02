Peluang dan Tantangan INCO Wujudkan Ambisi Investasi Baja

Bisnis.com, JAKARTA – Ambisi besar diapungkan oleh PT Vale Indonesia Tbk. guna memperluas jangkauannya ke industri logam dasar. Sebab, emiten berkode saham INCO tersebut berencana membangun pabrik baja di Indonesia.

Guna mewujudkan rencana itu, INCO akan memperluas kerja sama dengan Taiyuan Iron &Steel Co. Ltd (Tisco). Ambisi pembangunan pabrik baja itu akan dilakukan usai merampungkan proyek pabrik nikel RKEF di Morowali.

Adapun sebelumnya INCO bersama Taiyuan Iron & Steel (Grup) Co., Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co., Ltd (Xinhai) melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan smelter nikel di Sambalagi, Morowali Sulawesi Tengah.