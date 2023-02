BlackRock hingga Goldman Tancap Gas Tangkap Kode Keras Saham BRI (BBRI)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah kode keras yang dikirimkan oleh emiten perbankan BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), tidak dilewatkan begitu saja oleh investor kakap sekelas BlackRock Inc. dan The Goldman Sachs Group Inc.

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengirimkan pesan penting di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (30/1/2023).

Sunarso menjelaskan bahwa BRI akan merilis laporan keuangan periode 2022 pada 8 Februari 2023. Pihaknya menegaskan perolehan laba yang akan berada di atas Rp40 triliun.

Dia memaparkan optimisme itu berangkat dari pencapaian BRI hingga kuartal III/2022. Sampai dengan akhir September 2022, emiten perbankan BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar itu telah membukukan laba hingga Rp39,31 triliun.

Adapun, jumlah itu diklaim oleh BBRI menjadi yang terbesar dibandingkan dengan perbankan umum lain maupun Himbara.

Tidak berhenti di situ, Sunarso menyebut hasil keuntungan tahun lalu akan dikembalikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Apalagi, BRI memiliki rasio kecukupan modal (CAR) terkini sebesar 25,1 persen.