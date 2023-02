Utak-atik Investor Kakap di Saham Antam (ANTM) di Tengah Kilau Emas & Nikel

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas dan nikel dunia kian berkilau, memoles ramalan kinerja PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam. Sejumlah investor kakap terpantau mengutak-atik kepemilikannya di Antam sepanjang bulan lalu.

Harga emas dunia terpantau melaju ke titik tertinggi dalam 9 bulan pada perdagangan Kamis (2/2/2022). Kontrak emas untuk pengiriman April 2023 di divisi Comex New York Exchange menguat US$4,85 menjadi US$1.973,4 per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga terkerek naik US$4,89 ke level US$1.958,02 per troy ounce.

Sementara itu, harga nikel di London Metal Exchange terpantau berada di zona merah dengan penurunan 3,52 persen ke level US$29.092 per ton. Meski demikian, prospek harga nikel ditopang pembukaan kembali China baru-baru ini, mengingat Negeri Panda merupakan konsumen terbesar nikel dunia.

Menilik performa keuangan teranyar perseroan, produk emas tetap menjadi penopang utama kinerja. Hingga September 2022, Antam mencatatkan peningkatan pendapatan 62 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp14,9 triliun.

Penjualan emas pada kuartal III/2022 saja meningkat 80,7 persen secara quarter-on-quarter (qoq) menjadi 12.400 kg dengan kontribusi 70 persen terhadap total pendapatan perseroan.

Adapun, kinerja operasional nikel terpantau masih mengalami penurunan pada kuartal III/2022. Produksi feronikel pada kuartal ketiga tahun lalu sebesar 6.100 ton, turun 4,8 persen yoy. Sementara itu, produksi bijih nikel juga tergerus 38,5 persen yoy menjadi 1,8 juta wet metrik ton (wmt).