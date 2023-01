BlackRock Vanguard Perkuat Cengkeraman Saham Gudang Garam (GGRM)

Bisnis.com, JAKARTA — Duo perusahaan manajemen aset terbesar dunia, BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc, memperkuat posisinya di saham emiten rokok PT Gudang Garam Tbk. (GGRM).

Tren positif tengah melanda pergerakan harga saham GGRM. Mahar per lembar terpantau telah menanjak 28,12 persen ke level Rp22.100 dalam 5 hari hingga akhir perdagangan Senin (30/1/2023).

Rapor itu sekaligus mencerminkan return positif saham GGRM untuk periode berjalan 2023. Tercatat, pergerakan telah menguat 22,78 persen year-to-date (ytd).

Penguatan harga GGRM sepanjang Januari 2023 turut diikuti aksi borong duo investor institusi yang masuk ke dalam daftar 5 besar pemegang saham perseroan.

Untuk diketahui, PT Suryaduta Investama masih berstatus sebagai pemegang saham GGRM terbesar sekaligus pengendali dengan kepemilikan 69,29 persen. Posisi kedua ditempati oleh PT Suryamitra Kusuma dengan 6,26 persen.

Adapun, sisa sekitar 24,45 persen atau 470,49 juta saham GGRM dimiliki oleh masyarakat.