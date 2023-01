Adu Valuasi Emiten Baru IDX30 AMRT, ESSA, MEDC 5 Tahun Terakhir

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merombak konstituen indeks IDX30 dengan memasukkan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA), dan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC). Saham mana yang tengah diperdagangkan dengan valuasi termurah?

Otoritas Bursa baru saja mengumumkan hasil rebalancing sejumlah indeks. Untuk indeks IDX30, BEI memasukkan saham AMRT, ESSA, dan MEDC.

Adapun, komposisi anyar IDX30 ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2023 hingga Juli 2023. Wadah ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Dari sisi pergerakan harga, saham AMRT, ESSA, dan MEDC sama-sama tengah melaju dalam tren positif pada awal 2023. Ketiganya kompak membukukan return positif secara year-to-date (ytd) hingga akhir sesi pertama Kamis (26/1/2023).

Untuk urusan valuasi, saham AMRT, ESSA, dan MEDC memiliki rapor yang berbeda berkaca dari nilai price earning ratio (PER) dan price to book ratio (PER).

Berdasarkan data Bloomberg hingga akhir perdagangan Rabu (25/1/2023), hanya saham ESSA dan MEDC yang masih diperdagangkan dengan PER di bawah 10 kali yakni masing-masing 9,27 kali dan 5,84 kali. Sebaliknya, saham AMRT memiliki nilai PER 42,56 kali.