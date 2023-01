Menghitung Cuan Dividen dari Telkom Serta Rekomendasi Sahamnya

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) baru-baru ini menyampaikan akan meningkatkan jumlah pembayaran dividennya, seiring dengan pertumbuhan kinerja di 2022. Katalis positif pun diperkirakan masih akan menghampiri perusahaan pelat merah ini pada 2023.

SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza mengatakan dividen TLKM untuk tahun buku 2022 berpeluang tumbuh sekitar 7 persen. Sebagaimana diketahui, dividen per saham tahun buku 2021 yang dibagikan TLKM tahun lalu berjumlah Rp149,97 per saham, turun daripada tahun buku 2020 sebesar Rp168,01 per saham.

“Kalau berdasarkan perhitungan kami, dividen pada 2021 secara tahunan mungkin agak turun, tetapi dari pertumbuhan sendiri [untuk 2022] sekitar 7 persen,” kata Reza, Kamis (12/1/2023).

Reza melanjutkan, pembagian dividen merupakan salah satu bentuk komitmen Telkom terhadap para pemegang sahamnya. Dia menyebut mayoritas pemegang saham TLKM adalah investor jangka menengah dan panjang, yang berorientasi pada dividen.

“Angka dividen belum kami putuskan, tetapi kisarannya di atas tahun lalu. Detailnya akan kami sampaikan menjelang waktunya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, VP Investor Relations Telkom Edwin Sebayang mengatakan dividend payout ratio (DPR) Telkom tetap akan dijaga di rentang 60—85 persen dari laba bersih. Komitmen ini akan tetap dijaga, meskipun Telkom mencatatkan adanya unrealized loss hingga akhir September 2022.