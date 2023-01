Harga Emas Terbang, Harta Orang Terkaya RI Mengembang Triliunan

Bisnis.com, JAKARTA — Kekayaan yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya Indonesia, Peter Sondakh, bertambah bersamaan dengan kenaikan harga emas.

Harga emas kembali menunjukkan kilaunya pada awal 2023. Mahar logam mulia di pasar global naik tajam mendekati level tertinggi sembilan bulan pada akhir perdagangan Jumat (13/01/2023).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange melonjak 22,90 dolar AS atau 1,21 persen menjadi ditutup pada 1.921,70 dolar AS per ounce, setelah diperdagangkan mencapai puncak sesi di 1.925,30 dolar AS dan terendah 1.895,10 dolar AS.

Sementara itu, emas berjangka ditutup di atas 1.900 dolar AS pada Jumat (13/1/2023) untuk pertama kalinya sejak akhir April 2022, dan mengakhiri pekan lalu dengan 2,8 persen lebih tinggi.

Rapor itu memperpanjang kenaikan untuk sesi perdagangan tiga hari berturut-turut seiring dengan ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih lambat oleh Federal Reserve.

Untuk diketahui, harga emas telah menguat selama tiga bulan terakhir karena inflasi yang surut mendorong imbal hasil obligasi pemerintah dan dolar lebih rendah.