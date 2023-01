Masuk Tahun Kelinci Air, Emiten Properti Hadapi Dua Tantangan Utama

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor properti menghadapi sejumlah tantangan memasuki 2023 seperti peningkatan suku bunga dan naiknya harga bahan baku di tahun Kelinci Air.

Analis Phintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan terdapat beberapa sentimen yang menekan permintaan properti masyarakat. Diantaranya adalah langkah Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga hingga 25 basis poin (bps) ke 5,5 persen pada desember 2022.

Adapun demi mengantisipasi turunnya permintaan properti, BI memberikan stimulus berupa pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau pembiayaan properti maksimal 100 persen hingga 31 Desember 2023 mendatang. Hal ini juga ditambah dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berakhir pada September 2022.

“Hal ini sebagai langkah antisipatif terhadap dampak dari kecenderungan kenaikan suku bunga acuan BI di akhir tahun 2022 hingga awal 2023 yang berpotensi meningkatkan bunga KPR,” ujar Rio kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Sentimen lainnya berasal dari data Indeks Permintaan Properti Komersial yang mencatatkan pertumbuhan sejak pandemi. Pada 2020, Indeks Permintaan Properti Komersial berada di 101.81. Selanjutnya, naik ke 102.84 di 2021 dan meningkat ke 103.51 di 2022.

Adanya tren positif dari data tersebut menunjukkan pengeluaran masyarakat untuk membeli properti meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berpotensi mendorong emiten properti untuk melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan pendapatan.