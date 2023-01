Tenaga Optimisme Saham Antam (ANTM) di Awal Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Membuka 2023, target harga saham emiten tambang BUMN PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) mengalami penaikan tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2022. Hal itu seiring kabar hampir rampungnya proyek feronikel di Halmahera Timur yang akan beroperasi pada akhir tahun ini.

Hingga jeda perdagangan Rabu (4/1/2022), ANTM diperdagangkan menguat 4 persen ke level Rp2.080. Banderol harga itu masih berada di bawah pembukaan perdagangan 2022 di level Rp2.340 per lembar.

Target harga saham ANTM menurut analis dalam konsensus analis Bloomberg per perdagangan hari ini berada di level Rp2.690,23 per lembar. Menurut catatan Bisnis, target harga tersebut mengalami kenaikan tipis dari posisi 26 Desember 2022 di level Rp2.658,41 per lembar.

Hasan Barakwan, analis BRI Danareksa Sekuritas Indonesia memancang target harga paling ambisius di angka Rp3.400. Sedangkan target harga paling konservatif disematkan Timothy Gracianov dari Aldiracita Sekuritas di level Rp2.260.

Seiring kenaikan pada target harga, rating konsensus pun terkerek ke atas, dengan 86,2 persen atau 25 analis menyematkan rekomendasi beli. Sedangkan 13,8 persen atau empat analis sisanya, menyematkan rekomendasi tahan.

Dari sisi operasional, kapasitas produksi Antam dipastikan akan bertambah pada tahun ini dengan penyelesaian konstruksi pabrik Feronikel Haltim yang diperkirakan selesai pada paruh kedua 2023.