Jaring Pengaman AKR Corporindo (AKRA) dari Fluktuasi Harga Minyak

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah gonjang-ganjing fluktuasi harga minyak dunia di awal tahun ini, emiten distribusi minyak dan bahan kimia PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) tetap memasang target pertumbuhan di angka dua digit untuk 2023.

Minyak berfluktuasi di sesi-sesi awal perdagangan 2023. Pemangkasan permintaan energi dalam jangka pendek, serta ancaman Rusia untuk menyetop ekspor minyak ke negara G7, mewarnai fluktuasi harga.

West Texas Intermediate diperdagangkan mendekati US$80 per barel, Selasa (3/1/2022), setelah ditutup menguat 2,4 persen pada Jumat (30/1/2022) pekan lalu.

WTI untuk pengiriman Februari 2023 melemah 0,2 persen ke level US$80,07 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret 2023 mengendur 0,3 persen ke level US$85,66 per barel di ICE Futures Europe.

Sepanjang tahun lalu, fluktuasi harga minyak banyak dipengaruhi sentimen perang Rusia-Ukraina. Untungnya, fundamental perusahaan besutan taipan Soegiarto Adikoesoemo itu tampak cukup solid jika dilihat dari performa teranyar pada kuartal III/2022. Pendapatan perseroan meroket hingga 100 persen menjadi Rp34,5 triliun. Adapun, kinerja bottom line meningkat 96 persen mencapai Rp1,56 triliun secara year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama 2021 sebesar Rp836 miliar.

Konsensus ekonom Bloomberg hingga perdagangan Selasa (3/1/2022) memproyeksikan AKRA bakal mengantongi pertumbuhan pendapatan hingga 74,81 persen menjadi Rp44,94 triliun hingga akhir 2022. Sementara laba bersih untuk sepanjang tahun lalu diprediksi tumbuh Rp2,03 triliun atau tumbuh 84,43 persen.