Cara Medco Energi (MEDC) Jaga Napas

Bisnis.com, JAKARTA – Akuisisi Blok Corridor memang telah terbukti mampu memacu cuan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), yang berujung perbaikan likuiditas perusahaan. Namun, entitas yang dimiliki irisan Keluarga Panigoro dan Anthoni Salim ini tampaknya enggan mengambil risiko terlalu besar.

Kendati bisnisnya yang makin solid diproyeksi bisa menutup utang-utang terdekatnya tepat waktu, MEDC seolah tak mau terlalu bergantung pada ramalan. Buktinya, Rabu (29/12/2022) kemarin mereka akhirnya mengumumkan keputusan amandemen atas fasilitas pinjaman dengan empat bank, yakni Australia and New Zealand Banking Group, New Zealand Banking Group Singapura, Bank ANZ Indonesia dan Societe Generale Singapore.

Dalam dokumen penjelasan kepada investor, manajemen MEDC membenarkan bahwa selain untuk modal bisnis, fasilitas utang baru tersebut dimaksudkan untuk menutup pinjaman yag sebelumnya telah disepakati.

Tidak disebutkan secara spesifik pinjaman mana saja yang dimaksud, mengingat MEDC sebenarnya punya lebih dari satu kesepakatan berjalan dengan keempat bank. Namun, bila dirunut berdasarkan data laporan keuangan, besar kemungkinan “pinjaman yang dimaksud,” salah satunya, masih memiliki kaitan dengan fasilitas sindikasi yang diteken atas nama debitur Medco Energi Global Pte Ltd.

Seturut laporan keuangan, per 30 September 2022 utang sindikasi tersebut memiliki nilai sisa kewajiban US$236,92 juta, dengan US$196,87 juta di antaranya jatuh tempo dalam setahun ke depan.

Sedangkan terkait fasilitas yang baru diteken kemarin, Menurut Corporate Secretary MEDC Siendy K Wisandana, nilainya adalah US$420 juta atau setara Rp6,63 triliun (kurs Rp15.788 per US$).