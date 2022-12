Gayung Bersambut buat Si Penambang Emas (BRMS)

Bisnis.com, JAKARTA – Ekspansi emiten penambang emas PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) bak gayung bersambut. Seiring hasrat kongsi Bakrie dan Salim untuk memacu produksi, harga komoditas emas tahun depan diproyeksi bakal menggiurkan.

Sebagai catatan, gerak harga si komoditas safe haven tahun ini angin-anginan. Meski sempat mengalami fase pasang dan surut, kecenderungan banderol emas relatif mengalami stagflasi dari posisi awal tahun.

Per Selasa (27/12/2022) kemarin contohnya, Market Insider mencatat harga rata-rata emas global berada pada level US$1.812,83 per troy ounce. Dibandingkan posisi akhir tahun lalu, tepatnya US$1.821,5 per troy ounce (year-to-date/ytd), titik ini merefleksikan posisi pelemahan tipis 0,47 persen.

Sepanjang tahun, posisi harga terendah emas adalah pada 26 September. Kala itu, harganya berada pada level US$1.622,12; merosot 10,9 persen dari awal tahun. Sementara itu, posisi harga tertinggi tampak pada penutupan perdagangan 8 Maret 2022, tepatnya di level US$2.049,85 per troy ounce atau 12,5 persen lebih mahal dari awal tahun.

Tahun depan, berbagai lembaga survei punya keyakinan besar bahwa mahar emas bakal mengalami tren menguat layaknya tahun-tahun sebelumnya. Meskipun, sebagian di antaranya juga memperkirakan tingkat penguatannya tidak akan sampai memecahkan rekor harga baru.