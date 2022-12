Berkah Anak Cucu BUMN Korsel dari Emiten Low Tuck Kwong (BYAN)

Bisnis.com, JAKARTA – Konglomerat Dato’ Low Tuck Kwong memang jadi figur yang paling diuntungkan oleh kebijakan pembagian dividen interim PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), yang diketok palu Desember ini. Namun, orang terkaya di Indonesia tersebut bukan satu-satunya.

Meski tidak sebesar sang pengendali, dividen interim BYAN juga dinikmati oleh anak-anak usaha entitas pelat merah Korea Selatan (Korsel). Pihak tersebut tidak lain adalah Korean Electric Power Corporation (KEPCO).

Sebagai konteks, KEPCO merupakan perusahaan yang bertanggung jawab untuk pembangkitan, transmisi, distribusi, maupun pengembangan proyek kelistrikan Negeri Ginseng. Saham mayoritas (51 persen) entitas ini dimiliki Pemerintah Korsel baik secara langsung maupun tidak langsung lewat Korean Development Bank (KDB).

KEPCO, yang pertama kali jadi pemegang saham BYAN pada 2010, sebenarnya telah melakukan divestasi atas kepemilikannya sejak pengujung 2016. Namun, seturut data Terminal Bloomberg, rupanya saham-saham tersebut hanya dijual KEPCO kepada entitas-entitas turunannya.

Per hari ini, terdapat lima entitas anak dan cucu usaha KEPCO yang memegang saham minor (di bawah 5 persen) BYAN. Mereka adalah Korea Southern Power Co Limited, Korea East West Power Co, Korea Midland Power Co, Korea South East Power, dan Korea Western Power Co.