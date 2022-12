Belanja Tak Biasa Edwin Soeryadjaya di Saham Saratoga (SRTG)

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis.com, JAKARTA – Dalam tiga tahun terakhir, Edwin Soeryadjaya lebih gemar menambah porsi kepemilikan pribadinya di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) dengan pembelian di atas harga pasar. Namun, kali ini manuver lain dilakukan putra mendiang pendiri Grup Astra William Soeryadjaya tersebut.

Pekan lalu, Rabu (30/11/2022) Edwin memborong sekitar 12,05 juta lembar saham SRTG. Kali ini pembelian dilakukan di pasar reguler dengan harga Rp2.600 per saham, atau total nilai pembelian Rp33,34 miliar.

Pada penutupan sesi di hari ketika Edwin melakukan pembelian, saham SRTG memiliki label harga Rp2.750. Ini artinya, Edwin justru membeli saham perusahaannya di bawah harga pasar. Harga yang juga lebih rendah daripada harga saham SRTG ketika artikel ini rilis Selasa (6/12), yang berada pada level Rp2.640 per saham.

Sebagai pengingat, kali terakhir Edwin membeli saham SRTG atas nama pribadinya terjadi pada 2020. Di tahun tersebut, empat kali dia melakukan pembelian di pasar negosiasi dengan harga kesepakatan yang jauh lebih mahal dari harga pasar.

Pada 15 dan 21 September 2020, contohnya, pembelian dilakukan pada harga Rp3.400 per saham sementara harga penutupan di masing-masing hari adalah Rp560 dan Rp604 per saham. Hal serupa dilakukan Edwin kala membeli saham SRTG seharga Rp3.350 per saham pada 3 Juni 2020 sementara harga pasarannya Rp542 per saham, atau pembelian seharga Rp2.900 per saham ketika harga pasar adalah Rp556 per saham pada 24 Juni 2020.