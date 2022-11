Mengapa Saham Migas MEDC, RAJA, PGAS dkk Mendapat Peringkat Overweight

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor saham minyak dan gas (migas) mendapatkan peringkat overweight dari sejumlah sekuritas untuk periode 2023. Seberapa menarik prospek MEDC, RAJA, PGAS dkk tahun depan?

Keyakinan terhadap prospek sektor saham migas salah satunya diungkapkan oleh Tim PT Ciptadana Sekuritas Asia dalam laporan berjudul ‘Equity Market Outlook 2023’.

Ciptadana memberikan peringkat overweight untuk sektor saham migas berangkat dari sederet pertimbangan. Salah satunya optimisme terhadap harga minyak yang diramal tetap tinggi pada 2023.

“Kami perkirakan harga minyak akan tetap tinggi hingga tahun depan karena terjadi ketegangan geopolitik dan kilang masih berjuang untuk memenuhi permintaan yang pulih dari pandemi,” tulis Ciptadana dalam riset yang dikutip, Rabu (30/11/2022).

Ciptadana memproyeksikan rerata harga minyak mentah Brent di level US$104 per barel pada 2023 dan US$95 per barel pada 2023 meski terjadi koreksi belakangan dari level tinggi US$128 per barel.