Bukan Grup Djarum, Siapa Penerima Dividen Interim 2022 Terbesar dari Deretan Emiten Paling Royal?

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet pemegang saham emiten paling royal mendapatkan setoran jumbo dari pembagian dividen interim tahun buku 2022.

Deretan konstituen indeks IDX High Dividend 20 yang telah mengumumkan pembagian dividen interim tahun buku 2022. Sejauh ini, terdapat lima emiten yakni PT Astra International Tbk. (ASII) sebesar Rp88 per saham, PT United Tractors Tbk. (UNTR) sebesar Rp818 per saham, dan PT Indo Tambangraya Tbk. (ITMG) sebesar Rp4.128 per saham.

Baru-baru ini, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) juga menetapkan dividen interim sebesar Rp69 per saham atau total Rp2,63 triliun.

Selain itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bersiap untuk membagikan dividen interim tunai sebesar Rp35 per saham untuk tahun buku 2022 atau mencapai total senilai Rp4,31 triliun.

Dari dividen interim tahun buku 2022 yang telah ditetapkan oleh para anggota IDX High Dividend 20, sebagian besar akan mengalir kepada pemegang pengendali masing-masing.