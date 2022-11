Berburu Saham Royal Dividen Jelang Akhir Tahun, Mana yang Oke?

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham konstituen indeks IDX High Dividen 20 dinilai bisa menjadi opsi investasi yang menjanjikan menjelang akhir tahun.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks IDX High Dividend 20 mengalami penguatan 20,66 persen secara year-to-date (ytd) hingga akhir perdagangan Selasa (22/11/2022). Performa itu jauh di atas kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang tumbuh 6,82 persen year-to-date (YtD) ke level 7.030,59.

Adapun beberapa konstituen indeks IDX High Dividend 20 yang telah mengumumkan pembagian dividen interim adalah PT Astra International Tbk. (ASII) sebesar Rp88 per saham, PT United Tractors Tbk. (UNTR) sebesar Rp818 per saham, PT Indo Tambangraya Tbk. (ITMG) sebesar Rp4.128 per saham, dan PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) sebesar Rp69 per saham.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan kinerja indeks ini masih berpeluang tumbuh dan mencatat return positif pada tahun depan, di tengah kondisi ekonomi yang masih kuat.

“Ada beberapa saham di indeks ini yang menarik untuk dibeli saat ini. Terutama di sektor perbankan saya merekomendasi BBCA, BMRI, BBRI,” kata Arjun, Selasa (22/11/2022).