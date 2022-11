Celah Saham Kencana Energi (KEEN) dari Pemadaman PLTU Batu Bara

Bisnis.com, JAKARTA – Melambungnya kinerja emiten energi terbarukan PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN) menemukan momentumnya ketika pemerintah tengah menggaungkan pemadaman PLTU batu bara.

Teranyar, jelang puncak KTT G20 di Bali, pemerintah menandatangani perjanjian tidak mengikat untuk memadamkan PLTU batu bara 660 MW di Jawa Barat.

Perjanjian yang masuk penggalangan Energy Transition Mechanism (ETM) itu melibatkan 14 institusi, termasuk HSBC Holdings Plc, Bloomberg Philanthropies, Standard Chartered Plc, Asian Development Bank, dan Japan Bank of International Cooperation.

Dilansir Bloomberg, pembangkit listrik yang akan dipensiunkan yakni PLTU yang terletak di Cirebon, dikelola PT Cirebon Electric Power, milik Marubeni Corp, PT Indika Energy Tbk. (INDY), Samtan Co, Korea Midland Power Co, dan Jera Co.

"Dampak parah dari Covid-19 dan perubahan iklim pasti akan menghambat ruang fiskal kita, jadi bagi kita semua untuk mewujudkan komitmen yang kredibel, pembiayaan sangat penting," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada upacara peluncuran ETM di Bali, Senin (14/11/2022).

Sementara itu, hingga akhir perdagangan Senin (14/11/2022), mahar KEEN terpantau melambung 5,33 persen ke posisi Rp790 per saham. Angka tersebut mewakili pertumbuhan dua digit gemuk 78,25 persen tahun berjalan atau year-to-date (ytd).