Peluang Saham Jagoan Lo Kheng Hong PGN (PGAS) Tancap Gas

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dinilai masih menunjukkan kinerja keuangan yang kuat hingga kuartal III/2022. Mampukah saham PGAS yang sempat dijagokan Lo Kheng Hong melaju kencang?

Perusahaan Gas Negara (PGN) membukukan pendapatan US$2,64 miliar pada kuartal III/2022. Realisasi itu tumbuh 17,17 persen dari US$2,25 miliar periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan emiten salah satu portofolio Lo Kheng Hong itu ditopang oleh tiga segmen usaha yakni niaga dan transmisi gas, eksplorasi dan produksi migas, serta operasi lainnya.

Sebagai gambaran, segmen bisnis niaga dan transmisi membukukan pendapatan sebesar US$ 2,13 miliar, disusul eksplorasi dan produksi migas US$ 489,31 juta, serta operasi lainnya US$ 249,56 juta.

Adapun, realisasi pendapatan dari ketiga segmen usaha tersebut mengalami peningkatan dibanding Januari-September 2021 yang masing-masing sebesar US$ 2,03 miliar, US$ 246,19 juta, dan US$ 234,37 juta.