Lunturnya Dominasi Juragan Lama M Cash (MCAS)

Bisnis.com, JAKARTA – Masuknya InfiCom Group, investor asing baru di PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS) beriring dengan menepinya para juragan lama. Investor-investor lawas perseroan, termasuk pengendali eksisting Grup Kresna, terus memangkas kepemilikannya.

Terakhir, Kresna lewat entitas holdingnya PT Kresna Graha Investama Tbk. (KREN) kembali melakukan penjualan 1,12 juta lembar saham pada Kamis (20/10/2022) pekan lalu. Penjualan ini membuat total lego saham MCAS yang telah dilakukan KREN mencapai 2,43 juta lembar sepanjang 2022. Per artikel ini rilis, porsi kepemilikan KREN tinggal 72,86 juta lembar atau 8,4 persen.

KREN bukan satu-satunya. Pengepul saham MCAS lain sejak perusahaan ini belum IPO, yakni PT 1 Inti Dot Com, juga terus menjual kepemilikan mereka. Saat artikel ini rilis, PT Inti 1 Dot Com hanya tinggal memiliki 96,24 juta lembar atau 11,12 perse saham MCAS.

Bila dirunut, sepanjang tahun ini perusahaan yang masih terasosiasi dengan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (DIVA) tersebut telah menjual 49,2 juta lembar saham MCAS.

Ketika artikel ini rilis, kapitalisasi pasar MCAS sedang menguat. Secara year to date (ytd), saham MCAS yang per akhir pekan lalu dijual pelaku pasar Rp10.600 per saham telah menguat 11,28 persen dari posisi Rp9.525 per saham.

Namun, patut digarisbawahi jika cuan yang diraih Grup Kresna dan PT 1 Inti Dot Com lebih dari proporsi tersebut. Sebagai gambaran, ketika MCAS IPO pada 2017, saham perseroan “hanya” memiliki nilai nominal Rp100 per saham dan nilai penawaran Rp1.385 per saham.