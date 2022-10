Potensi Rebound IHSG Kembali ke 7.000-an dan Saham Pilihan

Bisnis.com, JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali ke bawah 7.000 membuat investor sempat panik, apalagi berbarengan dengan amblasnya bursa global. Namun, masih ada peluang IHSG kembali rebound dengan dorongan sejumlah sentimen positif.

IHSG ditutup terkoreksi pada perdagangan Senin (10/10/2022), terutama tertekan saham-saham batu bara. IHSG parkir pada posisi 6.994,39 atau melemah 0,46 persen. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentang 6.947,71 - 7.1-026,66.

Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan, banyak sentimen negatif baik dari global maupun domestik yang mempengaruhi IHSG hari ini. Sentimen tersebut mulai dari rilis data ketenagakerjaan yang baik di Jumat lalu, yang bisa membuat The Fed melanjutkan kebijakan kenaikan suku bunga secara agresif.

"Kenaikan suku bunga tidak disukai pasar saham. Selain itu karena kenaikan harga BBM bulan lalu, indeks keyakinan konsumen domestik turun cukup signifikan. Jadi investor semakin menghindari pasar saham dulu untuk jangka pendek," ucap Cheril kepada Bisnis, Senin (10/10/2022).

Cheril memprediksi, IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan dalam jangka pendek dengan range di 6.850-7.100.

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Roger M.M. menuturkan, penurunan IHSG mengikuti mayoritas penurunan indeks regional terkait sentimen global. Menurutnya, data pekerjaan di AS yang di atas ekspektasi, membuat spekulasi jika The Fed masih akan agresif menaikkan suku bunga.