Jejak APRO Financial, Tengkulak Korsel Penyelamat OK Bank (DNAR)

Bisnis.com, JAKARTA – Dengan modal inti yang sudah menyentuh Rp2,96 triliun per akhir Juni 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) alias OK Bank sebenarnya tak perlu kelewat cemas untuk memenuhi aturan modal minimal Rp3 triliun yang diwajibkan OJK sebelum akhir tahun. Namun manajemen dan APRO Financial, pemegang saham pengendali perseroan, sepertinya tak mau ambil risiko dengan bergantung pada pertumbuhan organik.

Pada hari ini, Kamis (6/10/2022), DNAR menyampaikan kepada publik rencana mereka untuk menambah modal lewat penerbitan saham baru dengan hak memesan efek, alias rights issue senilai Rp499,42 miliar. Tidak tanggung-tanggung, dalam prospektusnya DNAR menyampaikan bahwa APRO selaku pengendali akan berkomitmen penuh.

Bukan hanya menyerap saham baru yang bakal jadi haknya (90,47 persen/Rp451,8 miliar), APRO juga berencana tampil langsung sebagai pembeli siaga. Mereka siap mengeluarkan dana tambahan sekitar Rp48 miliar lagi buat memungut jatah sisa apabila tida diserap investor publik.

“Dana yang diperoleh, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha perseroan,” tulis manajemen dalam prospektus.

Pengembangan yang dimaksud di antaranya adalah penambahan amunisi penyaluran kredit, yang nantinya akan masuk dalam kategori belanja operasional.

Menurut Direktur DNAR Efdinal Alamsyah, rencana rights issue DNAR telah mendapat pernyataan efektif OJK. Hal ini juga diamini oleh surat yang ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.